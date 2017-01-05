Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İkinci yarı için iddialı konuştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İkinci yarı için iddialı konuştu

Galatasaray'ın başarılı forvet oyuncusu Eren Derdiyok, 'Gereksiz puanlar kaybederek sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Daha iyi yerde olabilirdik. Kazanabileceğimiz maçları kaybettik. İkinci yarıda, daha iyi olacağımı ve olacağımızı düşünüyorum' dedi.

Galatasaray'ın başarılı forvet oyuncusu Eren Derdiyok, "Gereksiz puanlar kaybederek sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Daha iyi yerde olabilirdik. Kazanabileceğimiz maçları kaybettik. İkinci yarıda, daha iyi olacağımı ve olacağımızı düşünüyorum" dedi.
Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya Belek'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİR TAKIM OYUNUMUZ VAR"
Eren Derdiyok, Podolski'nin zaman zaman onun yerine sahada olmasının kendisini hiç bozmadığını aktararak, "Sezon başında iyi bir başlangıç yakaladık. Ben de çok iyi adapte oldum. Özel bir kritik yapmam gerekirse düşüş oldu. Bunlar olabiliyor. Takımın oyununa ayak uydurmak, aynı seriyi yakalamak lazım. Hocalarla ve teknik heyetle bağlantımız çok iyi. Kanattan geldiğinizde, ortalar yaptığınız da daha etkili olduğunuz herkes biliyor. Bir takım oyunumuz var. Hocamız önce beni sonra Podolski'yi oynattı. O an sisteme daha yakın gördüğü için bu böyle oldu. Bu beni hiç bozmadı. Aldığım maç dakikalarında iyi olmaya çalıştım. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu takım oyunu. Biri oynar, diğeri oynamaz ama aynı yolda gitmeliyiz. Çünkü buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"PERFORMANSIM DAHA İYİ OLABİLİRDİ"
Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu'nun kendisini Robert Lewandowski'ye benzetmesi ile ilgili konuşan Eren, "Bence iyi forvetlerden biri Robert Lewandowski. Performansım iyiydi ama daha iyi olabilirdi. Levent Bey'in Lewandowski sözleri beni mutlu etti. Futbolda düşüşler olur ama serimi yine ilk baştaki duruma getirmek istiyorum" dedi.

"İYİ BİR KADROYUZ"
Taraftarın ilk yarı performansının kendisini memnun ettiğini dile getiren Derdiyok, "Takım olarak çok iyiyiz. İyi bir kadroyuz. Taraftarımız mükemmel. İyi günde kötü günde bizi yalnız bırakmadılar. İlk yarıda oynadığımız futbol her zaman çok iyi değildi. Bazen iyi oynamazsın ama maç kazanırsın; bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Bu hazırlık sürecini iyi değerlendirip daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim. Takım, futbolcular ve teknik ekip kaliteli. Bunu sahaya yansıtırsak zor tutuluruz" diye konuştu.

"İKİNCİ YARIDA DAHA FAZLASI OLUR"
Eren Derdiyok, Podolski'nin takımdan ayrılması durumunda kendisine daha çok görev düşeceğini ve bu duruma kendisini hazırladığını vurgulayarak, "Kolbeinn'in sakatlık süreci uzun sürdü. Yönetim ile karşılıklı oturup karar alındı. Lukas Podolski'nin durumunu bilmiyorum. Ama öyle bir adım atılırsa forvette eksiklik olur. İlk haftalarda 90 dakika oynadım. Hiç olmazsa takımın bir forveti var. Yük binse bile bunun için de çok çalışıyorum. Zihinsel olarak da hazırım. Buna hem takımın hem kulübün ihtiyacı var. Ne kadar çok gol atarsam hedefe daha kolay ulaşırız. İlk yarıda 7 gol attım. Zor goller attım. İkinci yarıda inşallah daha fazlası olur" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kaybedilen Tuzlaspor maçının takım için sıkıntılı geçtiğini söyleyen başarılı oyuncu, "Puan tablosunda iyi bir duruma geldik. Gereksiz puanlar kaybederek sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Daha iyi yerde olabilirdik. Kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Ama olabiliyor bunlar. İkinci yarıda, daha iyi olacağımı ve olacağımızı düşünüyorum. Tuzla maçı ise sıkıntılı geçti. Bu biz değiliz. Herkesin morali bozuldu. Bu maçtan sonra tatille toparlandığımızı bir daha da böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Verilen kararlar teknik heyetin kararı" şeklinde konuştu.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hakkari'de kar alarmı verildi
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
ABD'den kirli teklif: DEAŞ'ı vuralım ama PKK'ya karışmayın!
ABD'den kirli teklif: DEAŞ'ı vuralım ama PKK'ya karışmayın!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hakkari'de kar alarmı verildi
Hakkari'de kar alarmı verildi
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
CHP'li Cankurtaran'dan gündem toplantısı
CHP'li Cankurtaran'dan gündem toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Vuslat Platformu heyetinden Başkan Keleş'e ziyaret
Vuslat Platformu heyetinden Başkan Keleş'e ziyaret
Şehit polis son yolcuğuna dualarla uğrulandı
Şehit polis son yolcuğuna dualarla uğrulandı
Ailesini katleden zanlı tutuklandı
Ailesini katleden zanlı tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English