29.12.2016 20:40 İkinci silahlı saldırıda yaralandı

Samsun'da 5 gün önce uğradığı silahlı saldırıyı yara almadan atlatan şahıs yine silahlı saldırıya uğrayınca bu kez ayağından vurularak yaralandı. Samsun'da 5 gün önce uğradığı silahlı saldırıyı yara almadan atlatan şahıs yine silahlı saldırıya uğrayınca bu kez ayağından vurularak yaralandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Manisa Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde 5 gün önce silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki M.İ., olayı yara almadan atlattı. Silahlı saldırıda tabancadan çıkan kurşunlar park halindeki 4 araç ile 2 eve isabet ederek maddi hasara yol açtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Ancak yine aynı yere bu kez otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler araç içinden tabancayla M.İ.'ye silahlı saldırı düzenlediler. M.İ. bu kez saldırıda sağ ayağından vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.İ., tedavi altına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

