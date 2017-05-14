İkinci kez referanduma gittiler

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Talas ilçesine bağlanmak için Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan referandumdan bir ay sonra yeniden sandık başına gitti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Talas ilçesine bağlanmak için Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan referandumdan bir ay sonra yeniden sandık başına gitti.

Kayseri'nin Akmescit Mahallesi sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle bağlı oldukları ve 52 kilometre uzaklıkta olan Bünyan ilçesinden ayrılarak 26 kilometre yakındaki Talas ilçesine bağlanmak için bu sabah sandık başına gitti. Oylarını sabah erken saatlerde kullanan vatandaşlar, "Bünyan bize çok uzak. Yeterli ve iyi bir hizmet alamadığımız için ayrılmak istiyoruz. Bize daha yakın olan Talas Belediyesine bağlanmak için bugün yeniden referandum yapılıyor. Talas Belediyesine bağlanmak istiyoruz. Çıkacak olan karar hayırlı olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sistemi için Nisan ayında yapılan referandumda 743 evet, 220 hayır çıkan Akmescit mahallesinde oy kullanacak olan bin 148 kişi için 3 sandık kuruldu.

(Alparslan Ötüken / İHA)