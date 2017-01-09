Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İkinci kez hakim karşısına çıkıyorlar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İkinci kez hakim karşısına çıkıyorlar

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 68 sanık, bugün 2. kez hakim karşısına çıkıyor.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 68 sanık, bugün 2. kez hakim karşısına çıkıyor.
Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Boydak Holding eski CEO'su Memduk Boydak'ın da bulunduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 68 sanık bugün 2. kez hakim karşısına çıkıyor. Sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Kayseri Adalet Sarayı'nda görülecek olan davada, GESİAD eski başkanı Hamdi Kınaş, işadamları Necmi Somtaş, Nurullah Sarıöz, Halit Gazezoğlu, Arap Ali Aksoy ve Haşim Emirdağ Ankara Sincan ve Keskin Kapalı Cezaevinden, Boydak Holding eski Yönetim Kurulu üyesi Murat Bozdağ, Kayseri Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz, muhasebeci Mehmet Fındık, Kayseri Mobilyacılar Derneği eski Başkanı Mahmut Alak, iş adamları İsmail Tuna, Mustafa Ahi, Kimse Yok mu Derneği eski Başkanı Hacı Osman Büyükata ile Adem Çelik, Mehmet Albayrak, Nurullah İlgün, Abdullah Haskahraman ise Nevşehir Kapalı Cezaevinden getirilerek mahkemede hazır bulunacak.
(Ali Göç / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
8 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Rektör Yılmaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Taşkın derede mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı
Buzlanan yolda kayan araç, kamyona çarptı
Bu köyde sigara içene kız vermiyorlar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İran'dan flaş Türkiye açıklaması! İki ülke arasında...
İstanbul hava durumu kar mola verdi yarına dikkat!
İstanbul hava durumu kar mola verdi yarına dikkat!
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
İstanbul ve 15 ilde eğitime kar tatili
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Melo Palmeiras'a transfer oldu
Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
8 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
8 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Rektör Yılmaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Rektör Yılmaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Taşkın derede mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Taşkın derede mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı
Kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı
Buzlanan yolda kayan araç, kamyona çarptı
Buzlanan yolda kayan araç, kamyona çarptı
Bu köyde sigara içene kız vermiyorlar
Bu köyde sigara içene kız vermiyorlar
(Özel haber) 9 yaşındaki kız saçlarını kanser hastalarına bağışladı
(Özel haber) 9 yaşındaki kız saçlarını kanser hastalarına bağışladı
5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası
5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası
ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines jüri toplantısında 'birlik' mesajı
ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines jüri toplantısında 'birlik' mesajı
Kalp damarlarındaki bağ dokusu bozukluğunda önemli ön bulgular tespit edildi
Kalp damarlarındaki bağ dokusu bozukluğunda önemli ön bulgular tespit edildi
(Özel Haber) Ovacık'ın Umut'u hedef büyüttü
(Özel Haber) Ovacık'ın Umut'u hedef büyüttü
GAÜ'den Mersin'e Uluslararası Havacılık Lisesi
GAÜ'den Mersin'e Uluslararası Havacılık Lisesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English