'İkinci golü bulsaydık oyun farklı yerlere giderdi'
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 'Birinci golden sonra ikinciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda' dedi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Birinci golden sonra ikinciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda" dedi. Spor Toto süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, "Başakşehir kazandı ve kazanan her zaman haklıdır. Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda. İlk golü şanssız yedik. Kalecimizin hatası vardı galiba. Başakşehir'i kutlarım. Oyuncularıma da verdiği özveriden dolayı teşekkür ederim" açıklamasını yaptı. (Doğan Gündoğdu / İHA)
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