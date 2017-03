İkinci el telefon alım satımı arttı

GSM operatörlerinin müşteri sayısını muhafaza etmek ve arttırmak amacıyla başlattıkları yeni telefon kampanyaları, ikinci el telefon alım satımını arttırdı.

GSM operatörlerinin müşteri sayısını muhafaza etmek ve arttırmak amacıyla başlattıkları yeni telefon kampanyaları, ikinci el telefon alım satımını arttırdı.

Ekonomik olarak insanlara daha cazip gelen ikinci el telefon alım satımı, cep telefonu operatörlerinin başlattığı yeni telefon kampanyaları ile daha da arttı. 15 yıldır telefon bayi işletmeciliği yapan Hakan Toy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlar artık telefonlarını satmaya başladı. Operatörlerin kampanyaları, insanları elindeki telefonu yenilemeye ve eskisini bizlere satmaya teşvik eder hale geldi. Kampanyalardan faydalanamayacak seviyedeki insanlar ise elimizdeki bu telefonlara yoğun talep gösteriyor. Operatörlerin bu kampanyaları aslında en çok bizim piyasamıza yaradı diyebiliriz. Her gün ikinci el telefonlara aşırı bir talep var. Hem alıma hem satıma aşırı bir talep var. İnsanlar son dönemde sürekli telefon alıp satıyorlar. Alım-satım çok arttı" ifadelerini kullandı.



"BİZE SATILAN TELEFONLAR 1 AY İÇİNDE ELİMİZDEN MUHAKKAK ÇIKAR"

İkinci el telefon alım-satımına olan yoğun talebin telefon işletmelerini rahatlattığını belirten Toy, "İnsanların bize sattığı telefonlar 1 ay içinde elimizden muhakkak çıkar. Bizim vitrinimizde ortalama 20 tane cep telefonu varsa bunlar ayda 3-4 tur döner. Hepsini satarız 20 tane daha yenisi gelir" şeklinde konuştu.



"İŞLETMELER ARTIK HER TELEFONU SATIN ALMIYOR"

İkinci el telefon alım-satımına olan yoğun talep, işletmelere seçici olma imkanını da tanıyor. İnsanların artık her telefonu istemediğini söyleyen Toy, "Tabi artık bu mesleği yapan insanlar da her telefonu kabul etmemeye başladı. Bazı markaların üst modellerinde ciddi sorunlar olduğu için artık onların alım-satımını genel olarak yapmıyoruz. Alım-satım konusunda bilinirliği daha yüksek olan markaları tercih ediyoruz. Arz-talep meselesi olarak değerlendirebiliriz" dedi.