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İkinci el otomobil ve emlak piyasasına yeni düzenleme
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İkinci el otomobil ve emlak piyasasına yeni düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el otomobil piyasasını düzenledikten sonra emlak piyasasına yönelik düzenlemeyi de hayata geçireceklerini açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el otomobil piyasasını düzenledikten sonra emlak piyasasına yönelik düzenlemeyi de hayata geçireceklerini açıkladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Federasyon Başkanı Hacı Ali Taylan ve beraberindekiler emlakçıların birlik ya da oda çatısı altında toplanması ve emlakta ikinci el piyasasına yönelik düzenlemenin çıkarılması konusundaki taleplerini dile getirdikleri ifade edildi. Bakan Tüfenkci, konut piyasasını düzenleyecek çalışmanın referandum sonrasında hayata geçirileceğini bildirerek, "İkinci el otomobil piyasasını düzenledikten sonra, hemen Nisan'ın sonu itibariyle emlak piyasasına yönelik düzenlemeyi de hayata geçireceğiz. İlgili yönetmeliği referandum sonrasında kamuoyu görüşüne açmayı planlıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.
Söz konusu yönetmelik ile taşınmazlara yönelik aracılık ve danışmanlık faaliyetlerinin düzenleneceğini ifade eden Tüfenkci, "Emlak sektöründeki kişilerde aranacak şartlar, bunların çalışmaları, yürütecekleri faaliyetler, uymakla yükümlü bulundukları kurallar belirlenecek" diye konuştu.

"EMLAKÇILAR GÜÇLÜ BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALI"
Emlak piyasasının güçlü bir çatı altında toplanmasının, sektörün sorunlarının çözümünde ve disipline edilmesinde önemli olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak bu konudaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Tüfenkci, gayrimenkul piyasasında dönüşüm projeleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara da destek verdiklerini belirtti.

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