Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İki yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İki yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Halil İbrahim Yavuz, ameliyat için gittiği hastanede öldüğünü duyunca şok geçirdi. Yavuz, engelli maaşı kesilince ikinci bir şok daha yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen Yavuz, şimdi durumu düzeltmeye çalışıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Halil İbrahim Yavuz, ameliyat için gittiği hastanede öldüğünü duyunca şok geçirdi. Yavuz, engelli maaşı kesilince ikinci bir şok daha yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen Yavuz, şimdi durumu düzeltmeye çalışıyor.
Pamukkale'nin Topraklık Mahallesinde yaşayan 49 yaşındaki Halil İbrahim Yavuz, Nazilli Devlet Hastanesine safra kesesinden ameliyat olmak için gittiğinde öldüğünü öğrendi. Şok geçirip ne olduğunu anlamaya çalışan Yavuz, o gün bu gündür ellerindeki belgelerle yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor. Neye uğradığını anlamayan Yavuz'a ikinci bir şok ise engelli maaşı kesilince geldi.

KÖYÜNDE ÖLÜM TUTANAĞI TUTULDU
Gerçekte 1968 doğumlu olan Halil İbrahim Yavuz, ancak bir belgeye göre 1908 doğumlu ve 1995 yılında öldüğü belirtiliyor. Bir başka belgeye göre de 1936 doğumlu ancak hala yaşadığı bildiriliyor. Hatta yıllar önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünden ayrılan Yavuz'un öldüğüne ilişkin köyün muhtarı ve imamı tarafından tutanak tutulduğu ortayı çıktı.

HASTANEDE ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ
Yavuz, bu olayı ilk defa 2015 yılında Nazilli Devlet Hastanesine gittiğinde fark etti. Safra kesesi ameliyatı için Nazilli Devlet Hastanesi'ne Yavuz, o günden sonra yaşadığını kanıtlamak için uğraş veriyor. Yavuz, her hastaneye gittiğinde doktorlar verdiği, "Senin sağlığın kapalı" sözü ile karşı karşıya kalıyor. Ne yapacağını bilmediğini aktaran Yavuz, "Yani resmi olarak ölü olduğunu söyleyerek ameliyat yapmadılar" dedi.
Üç ayda bir aldığı engelli maaşı kesilen Yavuz, durumu SGK'ya sorunca öldüğüne dair aynı yanıtı aldı. Tamamen çaresiz kalan Yavuz, durumu düzeltmek için yasal mücadele başlattı.
Hiçbir geliri olmayan Yavuz, genel sağlık sigortasından faydalanmak için başvuruda bulundu. Burada Yavuz'a, "Senin üzerine çok sayıda gayrimenkul var. Ayrıca sen ölüsün. Bu kartı alamazsın" denildi.

3 AYRI NÜFUS ÖRNEĞİ
Tüm kapıların yüzüne kapandığı Halil İbrahim Yavuz, şimdilerde ne yapacağını bilemez halde. Bu durumunu savcılığa ilettiğini belirten Yavuz, "Savcıya gittim. Bu mallar benim değil dedim. Bana git buradan bu mallar senin dediler. Benim bir çivim bile yok. Bu durum beni çok şaşırtıyor. Çıkarttığım 1 nüfus kayıt örneğinde 1908. Başka bir nüfus kayıt örneğinde 1936. Başka bir kayıt örneğinde 1968 doğumlu görünüyorum. 1908 doğumlu olduğum belgede 1995 yılında ölmüş gözüküyorum. Bir de yıllar önce ayrıldığım köyümde, 1998 yılında muhtar, imam ve köylüler öldüğüme dair tutanak düzenlemiş. Yaşadığımı kanıtlayamıyorum. Çok mağdurum. Yetkililerin bana bu konuda yardım etmesini istiyorum" dedi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Süper Lig'de düdük çalacak hakemler açıklandı
Borcundan dolayı yasal takibe alınanlar arttı
Bakan Eroğlu: 3 günde 147 orman yangını görülmemiş bir şey
'AP üyelerini aldatan raportörlerinin...'
10 saniyede 55 bin lirayı çaldılar
Fenerbahçe kuvvet çalıştı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Süper Lig'de düdük çalacak hakemler açıklandı
Süper Lig'de düdük çalacak hakemler açıklandı
Borcundan dolayı yasal takibe alınanlar arttı
Borcundan dolayı yasal takibe alınanlar arttı
Bakan Eroğlu: 3 günde 147 orman yangını görülmemiş bir şey
Bakan Eroğlu: 3 günde 147 orman yangını görülmemiş bir şey
'AP üyelerini aldatan raportörlerinin...'
'AP üyelerini aldatan raportörlerinin...'
10 saniyede 55 bin lirayı çaldılar
10 saniyede 55 bin lirayı çaldılar
Fenerbahçe kuvvet çalıştı
Fenerbahçe kuvvet çalıştı
Bakandan et fiyatları açıklaması: Böyle kar anlayışı olur mu ?
Bakandan et fiyatları açıklaması: Böyle kar anlayışı olur mu ?
İki yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
İki yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
'Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yok'
'Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yok'
Kılıçdaroğlu benzeriyle yürüdü
Kılıçdaroğlu benzeriyle yürüdü
İstiklal Caddesi'nde tehlikeli anlar kamerada
İstiklal Caddesi'nde tehlikeli anlar kamerada
Cinnet getiren şahıs ortalığı birbirine kattı
Cinnet getiren şahıs ortalığı birbirine kattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English