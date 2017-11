16.11.2017 15:39 'İki yıl içinde 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız'

Başbakan Binali Yıldırım, 'İki yıl içinde 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız. İnşallah Ankara'da yapacağımız bu yatırımla tesisler diğer illerimize de bir örnek teşkil edecek' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "İki yıl içinde 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız. İnşallah Ankara'da yapacağımız bu yatırımla tesisler diğer illerimize de bir örnek teşkil edecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören ilçesi Ovacık Kampüsü ve il genelinde 34 eğitim tesisinin temel atma töreninde konuştu. Eğitim kampüsü de dahil olmak üzere toplam 35 projenin temelinin atıldığını belirten Yıldırım, "Proje dediğime bakmayın bunun içinde 65 tane bina, okullar var, anaokulu, spor salonu, pansiyonlar, atölyeler. Keçiören, Sincan, Pursaklar, Beypazarı, Kahramankazan'da da okulların temelini de buradan atıyoruz. Bugün sadece bu güzel okulların temelini atmıyoruz, ülkemizin geleceği aydınlık yarınların da temelini atıyoruz. Gençlerimiz için, çocuklarımız için eğitim yuvaları yapıyoruz. Bugün 13 ilçemizde temelini attığımız okulların toplam sınıfı sayısı bin 10. Bin 10 tane sınıfın aynı anda temelini atıyoruz. 8 anaokulu, 3 atölye, 8 spor tesisi, 2 halk eğitim tesisi ve toplamda 700 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun da temelini atacağız. Toplam 516 milyon. Gençlerimiz için çok daha fazlasını yapacağız. Bu, adeta bir külliye şeklinde. Liseler var, iki tane Anadolu lisesi, meslek lisesi, bir adet atölye, spor salonu da burada temeli atılmış olacak. Daha sonra bu külliyeye ilaveten Bağlum'un ihtiyacını karşılayacak şekilde yeni okullar da buraya ilave olacak. Bir hususun altını çizerek ifade etmek istiyorum, bugün temelini attığımız okullarla derslik ihtiyacını karşılıyoruz. Hedef ne? 2019. 2019 yılının sonuna kadar Türkiye'de tekli eğitime geçeceğiz. Sabahçı, öğlenci artık bitecek. Öğrenci sabah okuluna gidecek, akşamına da dönüp evine gidecek. İşte, bu temel atma bunun önemli bir adımıdır. 2019'un ilk harcını karıp ilk temelini atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tekli eğitim-öğretime geçmek için 10 bin dersliğe ihtiyacımız var" diyen Yıldırım, "Bu da yaklaşık 350 okul demektir. İki yıl içinde bu 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız. İnşallah Ankara'da yapacağımız bu yatırımla tesisler diğer illerimize de bir örnek teşkil edecek. Bu yatırım geleceğe, eğitime yatırımdır, gençlere yatırımdır. Onun için bu yatırımı yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Öğretmen sayısı 1 milyon 100 bine yaklaştı. Öğretmensiz okulumuz yok, boş geçen dersler artık tarih oldu. Bir öğretmenin 5 ayrı derse girdiği günler geride kaldı. 15 sene içinde 300 bine yakın yeni derslik yaptık. Bu dersliklerle ne oldu? Her bir sınıftaki öğrenci sayısı 36'dan 24' geriledi. Öğretmenlerimiz kalabalık sınıflardan kurtuldu, daha çok öğrencinin derse katılmasını sağladık. Her geçen gün okula giden öğrenci sayımız artmasına rağmen bunu başardık. Bugün üniversiteler hariç 18 milyon öğrencimiz var, üniversiteleri de katarsak 25 milyonu geçiyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz, tekli sisteme geçiyoruz. Türkiye'nin genelinde sabahçı öğlenci ayrımı kalkacak. Şimdiden bazı illerimizde bu başladı bile. 15 yılda Ankara'da 15 bin yeni derslik yapıyoruz. 36 bin öğretmenimiz vardı, şimdi Ankara'da 70 bin öğretmene çıktı. 2 katına yakın" şeklinde konuştu.



"KAYNAK TÜRKİYE, KAYNAK SİZSİNİZ"

Okullaşma oranına değinen Yıldırım, "Yeni dersliklerle sınıflardaki öğrencilerin sayısı yarıya azaldı. Yeni açılacak okullarla durum daha iyi olacak. Tabii sadece güzel güzel konforlu binalar yapmak yetmez. Sınıflarda teknolojik cihazlarda bunun yanında olacak. Artık sınıflarda internet, akıllı tahtalar var. Okulların güvenliği için de tedbir almayı unutmadık. Kamera sistemleri, okul güvenlik görevlileri okul içinde dışında tedbirleri alıyoruz. Servislerden başlayarak çocukların okula güvenle gidip gelmesi için her türlü çalışma yapılıyor. Hedef ne? Sabah çocuğumuzu evden çıkarırken sağ salim okuluna gitsin, güvenlik içinde okula varsın, ondan sonra da çıkıp evine dönsün. Çünkü, onlar bizim gözbebeğimiz. Bu söylediklerimizi ve daha birçoğunu yapabilmemiz için kaynak lazım. Kaynakta problem yok. Kaynak, Türkiye. Kaynak, sizsiniz. Bu senede bütçede rekor Milli Eğitimde. Diğer yan desteklerle beraber 150 milyarı buluyor. Bütçemizin yüzde 20'sinden fazla. Bu ülke için geleceği için gençlerimizin geleceği için sizler bize destek verdiniz. Biz de sizlerden aldığımız bu destekle beraber ülkemiz için milletimiz için yollar yapıyoruz, havaalanları yapıyoruz, hastaneler, okullar yapıyoruz. Daha da önemlisi vatandaşın gönlüne yol yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



TEOG'UN KALDIRILMASININ ARDINDAN GETİRİLEN YENİ SİSTEM

TEOG'un kaldırılmasının ardından getirilen yeni sistem hakkında bilgi veren Yıldırım, "Bu gelen sistemin özelliği şu; ortaokul bitti, 8. sınıftan son dört yıla, yani liseye geçerken önceki sistemde herkes imtihana giriyor. Şimdi bunu kaldırdık, mecburiyet yok. İsteyen girsin, isteyen girmesin. İster sınava girsin, ister girmesin. Herkes mutlaka liseye istediği bir yere kaydını yaptıracak. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak ve daha güzeli mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. Bazı şehirlerimizde mahallesindeki okul yetmeyebilir ama diğer mahalle bitişikteki mahalle veya ondan sonraki ilçede ama mutlaka eğitim bölgesi dediğimiz yaşadığı yere yakın bir okulda liseye başlayacak. Bakanımız ne dedi; 'En iyi okul eve en yakın okuldur'. Sınav niye? Evin yanındaki okula gitmek istemiyorum da birtakım proje okulları var, bu proje okullarına gideceğim. Olur, canın istiyorsa ona git. Onların sayısı bütün liseye gideceklerin sayısına yetmiyor. Onun için ne olacak bir yarış olacak. Diyelim ki 120 bin öğrenci alacak bu okullar, en yüksek notu alan öğrenci buraya yerleştirilecek. Mesele bu kadar basit ve açık. Anlaşılmayan bir yer var mı? İşte bu kadar. Sizden özellikle istirham ediyorum, bir sürü kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüyorlar, dolaştırıyorlar bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara kulak asmayın, ben ne diyorsam odur ha" diye konuştu.

Yıldırım, "Bizim tek arzumuz, sizlerin mutluluğu sizlerin gülen yüzüdür. Hiç merak etmeyin, beklentileriniz karşılanarak gereken her adımı atacağız" dedi. Veliler ve öğretmenlerle birlikte hareket edeceklerine dikkati çeken Yıldırım, "Biz gereken tedbirleri ve takibi de yapacağız. Eğitim sadece güzel okul yapmakla, sınıfları süslemekle olmuyor. Özellikle teknolojiyle öğrenme şartları ortamı çok değişti. Bu nedenle değişime duyarlı olmak, kayıtsız kalmamak, değişimi, dönüşümü zamanında okumak mecburiyetimiz var. Bunun için de ileriye, geleceğe odaklanmak mecburiyetindeyiz. Yenilikten, değişimden, dönüşümden korkmayacağız. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük hedeflere kararlı adımlarla yürüyor" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"UNESCO diye bir kuruluş var. Türkiye olarak geçtiğimiz hafta yapılan oylamada Almanya'yı da geride bırakarak Türkiye 2017-2021 yılları için UNESCO İcra Kurulu Üyesi oldu. Bu, Türkiye'nin bir başarısıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle desteği olan katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bir süre önce Keçiören Metrosunu açtık. Güzel oldu, kullanıyor musunuz? O açılışta ne dedik? AKM'ye kadar açıyoruz. Buradan Kızılay'a da bağlantı yapacağız dedik, onun da ihalesini yaptık. İnşallah AKM-Kızılay arası yapıldığında Keçiören'den binecek, Şehitler İstasyonundan Kızılay'da ineceksiniz."

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, eğitime ayrılan kaynağın her geçen yıl artırıldığına dikkati çekerek, 2018 yılı bütçesinde eğitim için 134 milyar lira kaynak ayrıldığını ifade etti. Bu yıl ilk defa ilkokullarda yetiştirme programının başlatıldığını anlatan Yılmaz, okuma yazma ihtiyacı olanlara 12 pilot ilde destek verileceğini söyledi. Bakan Yılmaz, müfredatın güncelleştirildiğini belirterek, okul öncesi eğitimde olan artışa da dikkati çekti.

Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Milletvekilleri Cemil Çiçek, Ahmet Gündoğdu, Lütfiye Selva Çam ve Ahmet İyimaya, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Ankara Valisi Ercan Topaca da katıldı. Başbakan Yıldırım, yanına gelen bir çocukla yakından ilgilenerek, çocuğa satranç hediye etti. Başbakan Yıldırım, konuşması sonrası temeli atılan eğitim tesislerine canlı bağlantı yaptı.

(Enise Vural - Ömer Çetin/İHA)