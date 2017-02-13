İki ülke arasında 4 dev anlaşma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Manama'ya geldi.

BAYREYN İLE 4 ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Al Halife, madalya tevdi töreni ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından akşam yemeğine geçti.