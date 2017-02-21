İki tekerlek üzerinde gitti ama devrilmedi !

Kontrolden çıktı, iki tekerlek üzerinde seyretti ama devrilmedi.
Kontrolden çıktı, iki tekerlek üzerinde seyretti ama devrilmedi. Güney Kore'de otoyolda inanılmaz bir olay yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon, tam devrildi derken, sürücüsünün başarılı manevralarıyla yeniden toparladı. Kamyon bu sırada bir süre de iki tekerlek üzerinde gitti. Yaşanan korku dolu anlarsa kameraya yansıdı.
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