İki şehirde sosyal medyadan terör propagandasına 13 gözaltı
Sosyal medyadan terör propagndası yaptıkları gerekçesiyle Tekirdağ 7, muş'ta 6 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyadan terör propagndası yaptıkları gerekçesiyle Tekirdağ 7, muş'ta 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.K. (20), Y.D. (24) ve L.D.'nin (29) sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığını tespit etti. 3 şüpheli TEM ekiplerince yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK'ya ait pek çok bulgu ve poster ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere TEM ekiplerince Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aynı suçtan Çorlu ve Ergene ilçelerinde de 4 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.
MUŞ'TA 6 GÖZALTI Muş'ta da sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı övdüğü tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu, merkeze bağlı Suluca köyünde 2, Elçiler köyünden bir, Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünden 2 ve Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinden de bir kişi olmak üzere toplam 6 kişinin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmaların ardından yakalanan şahıslar gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. (Uğur Arslan-Nejdet Armağan /İHA)
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