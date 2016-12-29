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İki saniyeyle hayatta kaldılar
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İki saniyeyle hayatta kaldılar

Edirne'de, metruk durumda bulunan tarihi binanın bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yola savruldu. Olay esnasında kaldırımda yürüyen iki kişi saniyelik farkla ölümden kurtuldu. Park halinde bulunan iki araçta ise ciddi maddi hasar oluştu.

Edirne'de, metruk durumda bulunan tarihi binanın bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yola savruldu. Olay esnasında kaldırımda yürüyen iki kişi saniyelik farkla ölümden kurtuldu. Park halinde bulunan iki araçta ise ciddi maddi hasar oluştu.

Olay saat 13.15 sıralarında Edirne merkezde bulunan Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Anıtlar Kurulu tarafından kontrol altına alınan ve yıkımına izin verilmeyen ve yan yana bulunan 3 farklı tarihi binadan birisi şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Yıkılan binanın kiremitten oluşan bacası ve duvarları ana caddeye savruldu. O esnada kaldırımdan geçen iki vatandaş kıl payı kurtulurken, park halinde bulunan iki araçta ise ciddi maddi hasar oluştu.

Yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olayda aracı bina parçalarının altında kalan araç sahibi ve otel işletmecisi Eyüp Tuncer, geçmiş dönemlerde de söz konusu tarihi binaların durumları itibariyle taşıdığı risk ve tehlikelere karşı çeşitli kurumlara müracaatlarda bulunduklarını vurgulayarak, "Saniyelik bir olayla iki kişi hayata tutundu. Şu olay okul çıkışında olabilirdi. Öğrencilerin başına düşebilirdi. Her zaman böyle mi olması lazım? Yani mala geldi ama birinin canına da gelebilirdi. İyi ki de gelmedi. İyi ki de bizim malımıza geldi diyoruz şuan" dedi.

"Okul çıkış saatine denk gelseydi facia yaşanacaktı"

Bölgede bulunan bir diğer esnaf Erhan Çiçek ise "Her seferinde şikayetçi oluyorduk, dilekçeler topladık ama bir türlü gelip ilgilenen hiç kimse olmadı. Burayı koruma altına almışlar, yine de böyle ucuz atlatıldı. Kaza geliyorum dedi ve geldi" diye konuştu.

"İlla ki bir can mı gitmesi gerekiyor"

Mahalle sakinlerinden Erkan Çokaman da geçmiş dönemlerde binalar ile ilgili yetkililere bilgi verdiklerini ancak ilgisiz kalındığını belirterek, "İlla ki bir can mı gitmesi gerekiyor? Şu anda arabalar altında kaldı. İnsanlar da olabilirdi. Bunun hesabını o zaman kim verecek?" ifadelerini kullandı.
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