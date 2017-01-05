05.01.2017 18:12 İki otomobil tünelde çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi çıkışında tünelde iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücü ve yolcular hafif şekilde yaralandı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesi çıkışında tünelde iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücü ve yolcular hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozlu ilçesi çıkışı Değirmenağzı Tünellerinde meydana geldi. Ali E. (30) idaresindeki 34 EHP 76 plakalı otomobil ile Emrah V. (29) idaresindeki 54 D 0677 plakalı otomobil tünelde çarpıştı.



Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü Ali E. ile diğer araçta bulunan sürücü Emrah V. ve yolcu Emrah D. (30) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, tünel içinde meydana gelen kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kısmen trafiğe kapalı olan yol, maddi hasar meydana gelen araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.



Polisin kazaya ilişki soruşturması sürüyor.

