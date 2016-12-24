24.12.2016 22:22 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, İzmit-Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'ten Kandıra yönüne gitmekte olan İsmail H.K. idaresindeki 41 N 6566 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan otomobil, İzmit istikametine gitmekte olan Cemil A. idaresindeki 41 LD 848 plakalı otomobille kafa kafaya çarparak yol kenarına uçtu. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar Cemil A, Burak A. ve Fatma A. ile hamile olduğu öğrenilen Ayşe T.'ye ilk müdahaleleri olay yerindeki yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

