İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam sıralarında Malatya-Kayseri D-300 karayolu Develi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametine seyir halinde olan Ercan Korkmaz (36) idaresindeki 12 EA 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikamette gelen Mehmet Bıcakcı (22) yönetimindeki 34 UK 8311 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisi araçlar hurdaya dönerken, kazada 6 yaşındaki Elif Naz Yılmaz ile Menekşe Yılmaz (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, Ercan Korkmaz (36) Seran Ali Korkmaz (3) , Mehmet Ekin (12) Hani Ferhat Akgül (12) Mehmet Bıcakcı (22) ve Filiz Korkmaz (28 ) ise olay yerine sevk edilen 112 ambulansları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)