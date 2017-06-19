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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı ŞUTİM meyve ve sebze hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan ana yola girmeye çalışan Mustafa U., yönetimindeki 63 ZA 354 plakalı otomobil ile Yılmaz Ş., kontrolündeki ana yoldan kavşak yönüne seyir halindeki 34 ANG 86 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan Yılmaz Ş.'ye ait otomobil yolun kenarındaki taşlara çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
(Bekir Basmacı - Ahmet Kaya /İHA)

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