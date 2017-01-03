03.01.2017 11:37 İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman merkezde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Adıyaman merkezde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yenimahalle TOKİ Yolunda Hatice Kuşçu yönetimindeki 34 DJ 0287 plakalı otomobil ile Kudret Uğurlu yönetimindeki 02 HZ 662 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.



Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile otomobillerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

