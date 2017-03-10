İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Foça yolu Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Foça istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan S.D.(22) yönetimindeki 35 VNJ 95 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 MIG 99 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 35 VJN 95 plakalı otomobilde sürücü S.D., diğer otomobilde ise S.K.(30), E.K.(60) yaralandı. Diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından S.D. Menemen Devlet Hastanesi'ne, S.K. ve E.K. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.K. ve E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.D.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Halil İbrahim Karabıyık - Nimet Ergün /İHA)