İki odalı evden Türkiye birinciliğine

Muş'un Varto ilçesinde iki odalı bir evde yaşayan ve Türkiye birincisi olan Eda Beytaş'ın yanı sıra 4'ü kız 6 öğrenci daha 120 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Muş'un Varto ilçesinde iki odalı bir evde yaşayan ve Türkiye birincisi olan Eda Beytaş'ın yanı sıra 4'ü kız 6 öğrenci daha 120 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Varto ilçesine 20 kilometre mesafedeki Dağcılar köyü Seyit Kamer mezrasında yıkık dökük iki odalı bir evde yaşamlarına devam eden ve taşımalı eğitim sistemiyle Çaylar Köyü Yatılı Bölge Ortaokuluna giden Eda Beytaş, 26-27 Nisan'da gerçekleştirilen TEOG ikinci dönem sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Okuldan arta kalan zamanlarında hem ev işlerinde annesine yardım eden hem de tek geçim kaynakları olan koyunlara bakan Eda Beytaş, TEOG sınavında Türkiye birincileri arasında yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Köyde imkanlarının çok fazla olmadığını, ancak eksiklerini okul idaresi ve arkadaşlarının yardımıyla giderdiğini anlatan Beytaş, "Hedefim iç mimar olmak. Güzel bir okulda eğitim almak istiyorum. TEOG birincisi olduğumda bu mutluluğu sadece ailemle yaşamadım. Ülkede beni tanıyan ve tanımayan pek çok kişi beni aradı tebrik etti. Bana destek oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten iyi bir ülke" dedi.

Beytaş, okulda açılan kurslara katıldığını, düzenli ders çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını ifade etti. Ailesinin evde ders çalışması için bütün imkanları seferber ettiğini aktaran Beytaş, "Boş zamanlarımda anneme ev işlerinde yardım ediyorum, koyunlara bakıyorum. Aileme destek olmaya çalışıyorum. Köyde yapacak çok fazla bir şey yok. Telefon belli noktalarda çekiyor. İnternet hiç çekmiyor" diye konuştu.

Baba Nazim Beytaş ise hayvancılıkla uğraştığını ve zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirtti. İki kızının olduğunu ve onları maddi imkansızlıklar içerisinde okuttuğunu vurgulayan Beytaş, "Öğrencilerimin başarısını özellikle öğretmenlerin verdiği emeğe dayandırıyorum. Büyük çabalar gösterdiler, ellerinden gelen çabaları sarf ettiler. Evde dersin dışında da ailesine yardımcı oldular. Çocuklarım evde çalıştılar. Bu zor koşullara rağmen Ezgi geçen yıl TEOG'da Türkiye birincisi oldu. Eda da bu sene Türkiye birinciliğini kazandı. Bu zor koşularda başarıyı sağladıkları için onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



"ABLASI DA GEÇEN YIL BİRİNCİ OLMUŞTU"

Okul Müdürü Olcay Karataş da Eda'nın Türkiye birincileri arasında yer aldığı haberini ailesine vermek üzere köye gittiğini anlattı. Eda ve Ezgi'nin her türlü maddi imkansızlığa rağmen bu başarıyı yakaladığını vurgulayan Karataş, şu ifadeleri kullandı:

"Köye vardığımda Eda koyunların önündeydi. Koyunların önünden çağırdım. Kendisine bu mutlu haberi verdim. Ailesiyle bu güzel haberi paylaştım. Geçen yıl Ezgi, bu yıl ise Eda Türkiye birincileri arasında yer aldı. Her iki kardeşe de teşekkür ediyorum. Her ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki öğrencilerimiz bu başarıyı sağladılar. Ailesi büyük destek oldu. Okul idaresi ve öğretmenler olarak büyük destek olduk. Yetiştirme kurslarını açtık. Kendilerine her türlü kaynak konusunda yardımcı olduk ve bu başarı geldi."

İlçe Milli Eğitim Müdürü N. Sait Yetkiner ise ikinci TEOG'da 120 soruyu doğru cevaplayan 7 öğrencileri bulunduğunu belirterek, "Toplamda 118 üstü yapan 13 öğrencimiz var. 100 üzeri yapan 118 öğrencimiz var. Bunlar 517 öğrenci arasında çıkan öğrencilerimizdir. Bunlar kesinleşen sonuçlardır. Bu Varto için yeterli değildir. Gelecek seneki başarımız daha fazla olacaktır. Geride gelen öğrencilerimizin başarısı bizi ileri götürecektir. Geçen seneki terör olayları bizi olumsuz etkiledi. İnşallah ilçemizde de yetkililerin başarılı çalışmalarından dolayı bu sıkıntımızı da gidereceğiz. İlçemiz huzurlu olur, daha fazla başarı elde etmiş oluruz. Bu konuda emeği geçen Sayın İlçe Kaymakamımıza ve öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(Fatih Çelik / İHA)