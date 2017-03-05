İki lider Suriye'yi görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mart'ta Moskova'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mart'ta Moskova'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek hafta İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin 9 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirileceği bildirildi. Peskov, Putin ve Netanyahu'nun görüşüp görüşmeyeceklerine dair soruya karşılık, iki liderin görüşeceklerini bildirdi. İsrail medyası ise iki liderin Suriye'deki durumu ele alacaklarını yazdı.

Netanyahu'nun, şubat ayında Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede Suriye konusu da ele alınmıştı. Netanyahu, Moskova'yı 2016 yılının haziran ayında ziyaret etmişti.

