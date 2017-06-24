İki kişiyi ezdi, ardına bakmadan kaçtı

İki kişiye çarptı, ardına bakmadan kaçtı. Olay Çin'de meydana geldi. Geri manevra yapan bir otomobil, yoldaki bir adamla çocuğa çarptı. Aracın çarptığı şahıslar yaralanırken kazaya neden olan otomobilse olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.
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