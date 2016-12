26.12.2016 13:24 İki kişinin öldüğü ters şeritte kovalamaca davasında iki sanığa toplam 19 yıl hapis

Kayseri'de birbirlerini kovalarken ters şeride giren 2 otomobilin karşıdan gelen otomobil ve işçi minibüsüne çaptığı ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay, tutuksuz bir sanığa da 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 8 yıl 9 ay alan tutuksuz sanık da mahkemece tutuklandı.



31 Temmuz'da Melikgazi İlçesi'ne bağlı Esenyurt Mahallesi, Büyükmenderes Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre birbirlerini kovalayan sürücülerinin yönetimindeki 38 GE 010 ile 38 BY 497 plakalı otomobiller ters şeride girdi. Hızla ters şeritte ilerleyen iki otomobil, 38 MG 567 plakalı işçi servisi ve 33 yaşındaki Hamit K. yönetimindeki 33 NJH 04 plakalı otomobile çarptı. İşe giden sürücü Hamit ve yanında bulunan kardeşi 25 yaşındaki Yusuf K., otomobil içerisinde sıkıştı. Ters şeride giren her iki aracın sürücüsü E.Ş. ile G.B. yakalandı. E.Ş. 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanırken, G.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ayrıca kaza sonrası olay yerine gelen ve kazayı kendisinin yaptığını söyleyen E.Ş.'nin kardeşi M.Ş. ve G.B.'nin kardeşi M.A.B. hakkında da dava açıldı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.Ş., tutuksuz sanıklar G.B., M.Ş. M.A.B. ve şikayetçiler E.B., A.K., E.K., A.K., C.B. ile avukatlar hazır bulundu.



Tutuklu sanık E.Ş., olay günü can güvenliği olmadığı için G.B.'nin kendisini kovaladığını, o yüzden kaçtığını ve kazanın meydana geldiğini söyledi. E.Ş., "Pişmanım" dedi. Tutuksuz sanık M.Ş.'nin de öz ağabeyini korumak için kaza sonrası olay yerine gelip kazayı kendisinin yaptığını söylediği, daha sonra olayın vahametini öğrendikten sonra kazayı kendisinin yapmadığını söylediği öğrenildi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.Ş.'ye 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl 7 ay hapis, 2 yıl 6 ay da ehliyetinin el konulmasına karar verdi. 41 yaşındaki tutuksuz sanık G.B.'ye 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis ve 2 yıl 6 ay da ehliyetinin el konulmasına karar veren mahkeme, sanığın tutuklanmasına hükmetti. Diğer sanıklar ise ceza almadı.