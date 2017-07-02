İki kaza, iki feci ölüm !

Rusya ve Azerbaycan'da meydana gelen feci kazalarda 2 kişi öldü.

Rusya ve Azerbaycan'da meydana gelen feci kazalarda 2 kişi öldü.

Rusya'da aşırı süratli otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye uçan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aracın sürücü de yaralandı.

Bir benzer kaza da Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan'da yaşandı. Köpeğiyle birlikte caddenin karşısına geçmeye çalışan gence, hızla gelen bir otomobil çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, köpek de telef oldu.

