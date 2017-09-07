07.09.2017 17:03 İki kaza: 15 ölü, 19 yaralı

Bursa ve Van'da bugün meydana gelen iki trafik kazasında tam 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Bursa ve Van'da bugün meydana gelen iki trafik kazasında tam 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

İlk acı haber Bursa'dan geldi. Bursa-Ankara karayolunun Babasultan kavşağında bir minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 1'i çocuk 7 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen kazadaysa, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. İki kazada toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.



