İki katlı bina kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Pamukkale iki katlı bir bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale iki katlı bir bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Korucuk Mahallesi Akhan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binadan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ikinci katında dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle İsmail Yıldız ve Hüseyin Yıldız'a ait binada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıktığı sırada binanın yanında bulunan park halindeki Köksal Karataş'a ait 20 ALP 73 plakalı otomobil, binadan yükselen alevlerin sıçraması sonucu hasar gördü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

(Medeni Topaloğlu / İHA)