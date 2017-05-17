İki kardeş atık metal ve tuz ruhundan hidrojen üretti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan biri ortaokul diğeri lise öğrencisi iki kardeş, evde kurdukları basit sistemle atık metal ve tuz ruhundan hidrojen üretti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan biri ortaokul diğeri lise öğrencisi iki kardeş, evde kurdukları basit sistemle atık metal ve tuz ruhundan hidrojen üretti.

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Bekir Durmuşoğlu ve lise son sınıf öğrencisi ağabeyi Osman Durmuşoğlu evde gerçekleştirdikleri deneyle ilginç bir buluşa imza attı. Atık metal ile tuz ruhunu birleştiren iki kardeş, hidrojen üretmeyi başardı. Tepkimeyle ortaya çıkan hidrojen gazı ile ev ısınma sistemi kurulacağını belirten Bekir Durmuşoğlu, bunun için ise portatif bir kalorifer sistemi yaptı. Amaçlarının bu buluşu TÜBİTAK'a göndermek olduğunu söyleyen Bekir Durmuşoğlu, "Doğada bu atık metal ve teneke parçaları yıllar yılı erimiyor ve büyük bir kirlilik olarak kalıyor. Biz halk arasında tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit ile bu atık metali birleştirdik. Ortaya hidrojen gazı çıktı. Hidrojen gazı depolanabilir. Çok düşük bir maliyetle koca bir binayı ısıtabilirsiniz. Bununla ilgili olarak da kalorifer sisteminin bir portatifini yaptık. Bu buluşumuzu daha da geliştireceğiz. Ülke ekonomisine büyük katkı sunacağından eminim" şeklinde konuştu.

Proje ortağı Osman Durmuşoğlu ise "Hidrojen üretmek çok zor değil. Bir çok yöntemle hidrojen üretilebilir. Fakat bizim projemizde en önemli detay atık metalden hidrojen üretiyor olmamız. Hem doğanın korunmasına katkı sağlamış olacağız, hem de hidrojeni en ucuza üreteceğiz. Bu buluşumuz bir çok alanda kullanılabilir" şeklinde konuştu.

(Mehmet Demir/İHA)