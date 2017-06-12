İki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Mahsun U. (22) idaresindeki 50 DZ 526 plakalı kamyonete yine aynı istikamete seyreden Mehmet K. (41) idaresindeki 38 PK 204 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kaza sonrası 50 DZ 526 plakalı kamyonet şarampole devrilirken, kazada her iki sürücü ile S.U. (17), Yağmur U. (21), Yaşar B. (22), Nuran U. (46) ve 9 aylık B.U. bebek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yağmur U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Can /İHA)