İki işçi toprağa gömüldü: O anlar kamerada

İki işçi toprağa gömüldü o anlar kameraya böyle yansıdı.

İki işçi toprağa gömüldü o anlar kameraya böyle yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde fotoseptik çukuru açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada orada bulunan iki işçi de çukura sürüklendi. İşçilerden biri belindeki ip sayesinde yukarı çekilerek kurtarılırken, diğer işçinin ise akıbeti bilinmiyor.

