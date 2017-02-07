07.02.2017 13:26 İki ilde 3 marketi 3 saatte soydular

Antalya ve Muğla'da 3 saat içerisinde 3 marketi soyan hırsızlar, son soygunlarında güvenlik kamerasına yakalanınca yakayı ele verdi. Antalya ve Muğla'da 3 saat içerisinde 3 marketi soyan hırsızlar, son soygunlarında güvenlik kamerasına yakalanınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, 6 şubat gecesi Muğla'nın Fethiye ilçesi Eşen ilçesinde gece 02.00'da bir markete giren 4 kişi, burada sigara ve alkol ürünleri çalarak marketten uzaklaştı. Saat 4.30 sıralarında ise Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'ne gelen hırsızlar, burada bulanan marketten de yine parfüm, sigara ve alkol ürünleri çalarak aynı araçla kaçtı. Saat 05.00 sıralarında ise Kalkan Mahallesi İslamlar mevkiinde bulunan bir market zincirinin şubesine beyaz bir araçla gelen hırsızlar, maske giyerek markete girdi. Burada da yine sigara ve alkol çalan hırsızlar, marketin güvenlik kameralarına yakalandı. Kasa ve reyondan sigara ve içkileri çalan hırsızlar, daha sonra çaldıkları eşyaları satmak için Antalya'ya doğru yola çıktı.



60 BİN LİRALIK SOYGUN

Son hırsızlığın yapıldığı marketin sahibi Sezgin Serter, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, marketin güvenlik kameralarını kontrol etti. Ekipler, hırsızlara ait olan beyaz aracı şüpheli olarak Kaş, Finike, Elmalı, Fethiye, Demre ve Kumluca ilçelerindeki ekiplere bildirdi. Bu sırada Kumluca'da yol kontrolü yapan ekipler, dur ihtarına uymayan beyaz renkli aracı takibe aldı. Çok geçmeden aracı yakalan ekipler, araç içerisinde 2 kişi ile değeri 60 bin lira değerinde çok sayıda sigara, içki şişeleri, parfüm gibi malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve daha önce farklı suçlardan arandığı tespit edilen C. D. (39) ve H. T. (51) işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi. Diğer 2 şahsı arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

(Suat Metin / İHA)

