iki grup arasında arbede: 4 yaralı

Adana'da bir grup mahalli ile Suriyeliler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı.
Adana'da bir grup mahalli ile Suriyeliler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir grup mahalleli ile bölgede çadırlarda kalan Suriyeliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle arbede yaşandı. Çıkan olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.