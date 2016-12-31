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İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
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İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda iki Türk askeri 29 Aralık akşamı El Bab'da kahramanlık destanı yazdı.

İki askerimizin El Bab'da destan yazdığı ortaya çıktı, Genelkurmay kaynakları sosyal medyada yazılanları doğruladı.

29 Aralık perşembe günü saat 18.00 sıralarında terör örgütü DEAŞ, El Bab'ta özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırıda bulundu. Saldırı iki askerin kahramanlığı sayesinde bertaraf edildi.

Genç asteğmen ile astsubay, DEAŞ'ın bomba yüklü araçlar ve ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttü, onlarca teröristi etkisiz hale getirdi.
Sosyal medyada yazılan ve yüzlerce yorum alan "kahramanlık destanı" şöyle:

RESMEN KATLİAM YAPMAYA GELMİŞLER

"Bugün saat 18:00 civarı el bab'da yaşananları müsadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün saat 18:00 gibi ışid militanları özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırmış. öyle sızma falan değil. Bmp'lerle zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla. Resmen katliam yapmaya gelmişler. Yaya canlı bombaları, bombalı araçları ve zırhlı araçları sayamadık bile dedi tabur komutanı. İlk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalışmışlar. Sonra iki m60 tankı mevzisinden fırlamış atış yapmaya başlamış. Çıkar çıkmaz tow isabeti almış. Atışa devam etmişler. Birer birer tüm araçları ve hedefleri kimi görürlerse, vurulmuş olmalarına rağmen vurmaya başlamışlar.

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YARALI OLARAK ATIŞA DEVAM ETMİŞLER

Ardından ikinci tow ile vurulmuşlar. tabur komutanı tankı tahliye et emri vermiş. Teğmen biz bırakırsak arkada kimse sağ kalmaz demiş. Tanktan çıkmamışlar. Atış kontrol sistemlerle atışa devam etmişler. Tabur komutanı çıkın diye emir vermesine rağmen tankta kalıp atışa devam etmişler. Üçüncü tow ile vurulduktan sonra bile atışa devam etmişler. Son isabetten sonra tankta atış imkanı kalmadığından mürettebatın tamamını yaralı olarak tahliye etmişler. Bu arada diğer tank yanaşıp atışa devam etmiş. Onu da vurmuşlar. Bu sefer astsubay çavuş tank komutanı ben de çıkmıyorum demiş yaralı olarak atışa devam etmişler. Nihayetinde ikinci kez onu da vurmuşlar. şükür şehit yok. İki tank toplam 5 kez vurulmuş.

İKİ TANK İLE BU KAHRAMANLAR SAYESİNDE İMHA EDİLDİ

Tabur komutanı, manzarayı görmeliydiniz dedi. 'Onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi. Bir tane bile sağ kalan olmadı. Yüzden fazla terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi. Konuştuğum herkesin morali çok yüksek. Bir tane genç asteğmen bir tane gencecik astsubay bugün destan yazmışlar."
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