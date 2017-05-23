İki farklı Trabzonspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda iki farklı görüntü çizdi. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında küme düşme hattında mücadele ederken, ligin ikinci yarısında ise Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan bir takım oldu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda iki farklı görüntü çizdi. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında küme düşme hattında mücadele ederken, ligin ikinci yarısında ise Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan bir takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise tam tersi bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak 13. sırada yer aldı.



LİGİN İKİNCİ YARISINDA 10 MAÇ YENİLMEDİ

Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde kadrosuna kattığı yeni transferlerle birlikte farklı bir takım görüntüsüne büründü. 2017 yılında oynadığı ilk 10 maçta yenilmeyen bordo-mavililer, son haftalarda puan kayıpları yaşamasına rağmen lider Beşiktaş'ın ardından ikinci yarıda en çok puan toplayan takım oldu. Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki 16 haftalık bölümde ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan toplayarak, Süper Lig'de ikinci yarının en çok puan toplayan ikinci takımı oldu.



GENEL DURUMU

Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 32 maçta ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. 50 puan toplayan Karadeniz ekibi, 6. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, attığı 37 gole karşılık ise kalesinde 31 gol gördü.



EN ÇOK PUAN TOPLAYAN İKİNCİ TAKIM

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında farklı bir görüntü sergileyerek 50. yıl hedefi doğrultusunda gelecek sezonun planlaması adına önemli adımlar attı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle sıkıntılı bir dönemin içine giren Karadeniz ekibi, lig lideri Beşiktaş'ın ardından ikinci yarıda en çok puan toplayan takım oldu. 2017 yılında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32, Medipol Başakşehir 31, Antalyaspor 30, Fenerbahçe 29, Galatasaray ise 25 puan topladı.

(Gökmen Şahin / İHA)