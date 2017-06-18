İki evin çatısı alev alev yandı

İstanbul Sefaköy'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Alevler yan tarafta bulunan beş katlı binanın çatı katına da sıçradı.

İstanbul Sefaköy'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Alevler yan tarafta bulunan beş katlı binanın çatı katına da sıçradı.

Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Karanfil Sokak'ta öğle saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeye bir sebeple yangın çıktı. Yangın bir anda binanın tüm çatısını kapladı. Bu sırada evde bulunan vatandaşlar hızla dışarı çıkarken, yangın yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çatısına da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan iki çatıyı söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol alınırken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

(Caner Sönmez / İHA)