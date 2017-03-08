İki dev sanatçı İzmirlilerle buluşacak

Ünlü sanatçılar Yıldız Tilbe ve Coşkun Sabah, İzmir'de sahne alacak.
Ünlü sanatçılar Yıldız Tilbe ve Coşkun Sabah, İzmir'de sahne alacak. Türkiye'nin sevilen sanatçıları Yıldız Tilbe ve Coşkun Sabah, İzmir'de verecekleri konserde hayranlarıyla buluşacak. Bin kişilik konser salonunda özel bir repertuvar ile hazırladıkları şarkılarını seslendirecek olan Yıldız Tilbe ve Coşkun Sabah, dillerden düşmeyen parçalarını hayranları için seslendirecek. 25 Mart Cumartesi gecesi Gaziemir'deki Svalinn Hotel'de sahneye çıkacak iki ünlü sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Otel sahibi iş adamı İsmail Köroğlu, İzmirlilere müzik ziyafeti sunmaya devam edeceklerini ifade ederken, iki dev sanatçının aynı sahneye çıkacağı konserin biletleri gala yemeği dahil 149 TL'den satışa sunuldu.
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