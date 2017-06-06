İki bakanlıktan 47 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 , Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 , Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; tamamı bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi ve Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibarıyla başlatıldığı öğrenildi.

(Abdullah Sarıca / İHA)