İki bakanlık olaylı maçlar için harekete geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finalleri hakkında soruşturma başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finalleri hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı olaylı Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig finalleri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali ve Antalya Stadı'nda oynanan TFF 1. Lig play-off finaline ilişkin güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kameralardan tespit edilen holiganlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıca soruşturma için söz konusu şehirlere müfettiş gönderdi.

Eskişehir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşılaşmış, kupayı Konyaspor müzesine götürürken maça atılan meşaleler ve karşılaşma sonrası sahaya giren taraftarlar damga vurmuştu.

Antalya'da oynanan TFF 1. Lig finalinde ise Eskişehirspor ile Göztepe karşılaşmış, sahaya atılan meşaleler nedeniyle defalarca duran maçı penaltı vuruşlarıyla Göztepe kazanarak Süper Lig'e yükselen taraf olmuştu.

