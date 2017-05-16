İki bakanlığa FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirildi.

