Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İki bakanlığa FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İki bakanlığa FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Trafikte tehlikeli sohbet
Artık son 3 hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Mehmetçik Kato'da terörün belini kırdı
ABD'ye 'Kuzey Kore' ziyareti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Trafikte tehlikeli sohbet
Trafikte tehlikeli sohbet
Artık son 3 hafta
Artık son 3 hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Mehmetçik Kato'da terörün belini kırdı
Mehmetçik Kato'da terörün belini kırdı
ABD'ye 'Kuzey Kore' ziyareti
ABD'ye 'Kuzey Kore' ziyareti
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kısa vadeli dış borç stoku martta yüzde 4,2 arttı
Kısa vadeli dış borç stoku martta yüzde 4,2 arttı
Ergin Ataman'dan Aziz Yıldırım'a destek
Ergin Ataman'dan Aziz Yıldırım'a destek
Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı
Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Görenler gözlerine inanamadı
Görenler gözlerine inanamadı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English