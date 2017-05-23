İki asırdır dinmeyen acı

Almanya'nın Köln şehrinde bir araya gelen Çerkesler, 153 yıl önce Ruslar tarafından Kafkasya'dan sürgün edilmelerini protesto ettiler.

Almanya'nın Köln şehrinde bir araya gelen Çerkesler, 153 yıl önce Ruslar tarafından Kafkasya'dan sürgün edilmelerini protesto ettiler.

Tarihi Köln Katedrali önünde milli kıyafetleriyle ve bayraklarıyla bir araya gelen Çerkesler, sürgünü kınayan dövizler taşıdılar. Köln Çerkes Kültür Derneği tarafından organize edilen gösteride Çerkesler, sürgünde ölen soydaşlarını andılar. Matem ve hüznün bir arada olduğu anma etkinliğinde bir konuşma yapan Köln Çerkes Derneği Başkanı Aykut Şahin, 21 Mayıs 1864'de Çerkeslerin büyük bir soykırıma maruz kaldığını ve bunun sistematik bir şekilde iki asır devam ettirildiğini söyledi. Şahin o günden bugüne acıların unutulmadığını ve unutturmayacaklarını kaydetti. Rusya Federasyonu, Federal Konseyi Başkanlığı'na ve Devlet Duması Başkanlığı'na çağrıda bulunan Şahin, 'Çerkes soykırımı bütün ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarıyla birlikte resmen kabul edilmeli ve özür dilenmelidir. Çerkes soykırımında rolü olan bütün tarihi kişiliklerin isimleri her türlü kamusal alanlardan kaldırılmalıdır. Rusya'da dağınık halde bulunan Çerkesler federal bir çatı altında birleşmelidir' dedi.

(Sinan Karamurat / İHA)