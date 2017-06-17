İki aracın çarptığı baba ve kızı ağır yaralandı

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken art arda gelen iki aracın altında kalan baba ve kızı ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken art arda gelen iki aracın altında kalan baba ve kızı ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa Mardin karayolu üzerinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçemeye çalışan Mehmet Ali K., ile kızı Ayşenur K.'ye İbrahim Halil Ş.'nin kullandığı 63 PL 406 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan baba refüjün kenarına düşerken yolun ortasına düşen kızı Ayşenur K. ise arkadan gelen kamyonetin altında kaldı. Kızın üzerinden geçen kamyonet sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken hafif ticari aracın içindekiler ise durarak yerde yatan yaralılara yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba Mehmet Ali K., Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kızı Ayşenur K., ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası vatandaşlar önlem alınmadığını ve aynı noktada sürekli kazaların yaşandığını iddia ederek tepki gösterdi.

Polis ekipleri kazaya karışıp olay yerinden kaçan kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şinasi İnan /İHA)