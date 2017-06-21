İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Gümüşhane'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Erzurum istikametine giden Osman Akar idaresindeki 61 DP 961 plakalı otomobil, karayolunun Arzularkabaköy Beldesi yol ayrımı Tohumoğlu-Sobran Köprüsü üzerinde karşı yönden gelen Hüseyin Uzuner yönetimindeki 61 KM 747 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Haktan, Seher ve Esra Pınar Akar ile hafif ticari araçta bulunan sürücüsü Hüseyin, Mücahit ve Ayşe Uzuner yaralandı. Yaralılar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Recep Ergin /İHA)