İki aile arasında bıçaklı, sopalı kavga: 5 yaralı

Konya'da aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Konya'da aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce çıkan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki aile tekrar karşı karşıya gelince tartışma çıktı. Kadınlar arasında başladığı öne sürülen tartışma, erkeklerinde katılmasıyla bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan sopalı, taşlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polislerin gelmesiyle birlikte kavgaya karışan Suriyeliler ara sokaklara kaçtı. Kavgada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Cemal Abbas ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası polisler kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 Suriye uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis, kaçan diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Ahmet Ataş - İsmail Bulut - İbrahim Yetkin /İHA)