İki abisi ve babasını kanserden kaybetti, kendisi galip geldi

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Esin Yüzgeç iki abisini ve babasını akciğer kanserinden kaybettikten sonra yaptığı tetkiklerde akciğerinde 1 santimetre kitle olduğunu öğrendi. Kapalı akciğer ameliyatı (VATS) yöntemiyle çıkarılan kitlenin ardından sağlığına kavuşan Yüzgeç, çok mutlu olduğunu ifade etti.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Esin Yüzgeç iki abisini ve babasını akciğer kanserinden kaybettikten sonra yaptığı tetkiklerde akciğerinde 1 santimetre kitle olduğunu öğrendi. Kapalı akciğer ameliyatı (VATS) yöntemiyle çıkarılan kitlenin ardından sağlığına kavuşan Yüzgeç, çok mutlu olduğunu ifade etti.

İki abisini ve babasını akciğer kanseri yüzünden kaybettikten sonra doktorların önerisiyle her yıl tektik yaptırmaya başlayan 59 yaşındaki Esin Yüzgeç, yapılan tetkiklerde akciğerinde 1 santimetre kitle olduğunu öğrendi. İki abisi ve babasını kaybeden ve bu sürecin önemini bilen Yüzgeç, vakit kaybetmeden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Burada Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Kutsal Turhan tarafından tedavi edilen Yüzgeç, ameliyat edildi. On yıl önce sigarayı bırakmış olmasına rağmen yaklaşık 10 yıllık bir sigara içim öyküsü de bulunan Yüzgeç, kapalı akciğer ameliyatı (VATS) yöntemiyle ameliyat edilerek ek işlem yapılmadan kitle çıkartılarak başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşmanın mutluluğu gözlerine yansıyan Yüzgeç, ailesinde baba ve 2 ağabeyinin de yer aldığı 7 kişinin kanserde kaybetmesinin kendisini de kontrole yönlendirdiğini aktararak, yapılan operasyon sonrası tümörün iyi huylu olduğuna çok sevindiğini söyledi. Kendisiyle yakından ilgilenen Prof.Dr. Kutsal Turhan'a teşekkür eden Yüzgeç, "Çok mutluyum, hayata yeniden gelmiş gibiyim. Ailemde kanserden vefat eden kişilerin sayısı fazla onların tedavi süreçlerini de biliyor ve çektikleri acıları da. Bu hastalığa yakalanmadığım için çok mutluyum" dedi.



"AKCİĞER KANSERİNDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR"

Başarılı bir operasyon sonucunda Yüzgeç'i eski sağlığına kavuşturan Prof.Dr. Kutsal Turhan ise erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti. İleri evrelere kadar belirti vermemesi, hızlı büyümesi ve teşhis konulduğu anda genellikle son evrelere ulaşmış olmasının akciğer kanserinin bu kadar öldürücü olmasının ana nedenleri olduğunu vurgulayan Turhan, 'Modern tedavi yöntemleri sayesinde akciğer kanserinin her evresinde iyileşme olasılığı olmakla birlikte, evre ilerledikçe bu oran azalmaktadır. Bu nedenle erken teşhis tüm kanserlerde olduğu gibi akciğer kanserinde de çok önemlidir. Evre 1 ve 2'deki hastalar genellikle ameliyatla tedavi edilmektedir. Örneğin Evre 1'de yakalanan bazı tümörlerde ameliyatla hastalıktan tam kurtulma olasılığı yüzde 90'ların üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle tütün ürünleri kullanan kişilerin ve ailesinde akciğer kanseri hikayesi olanların solunum sistemi ile ilgili belirtileri ciddiye alması ve gecikmeden bir hekime başvurmaları gerekmektedir. Örneğin, sigara içenlerde ve ailesinde akciğer kanseri hikayesi olanlarda akciğer kanserine yakalanma olasılığı yaklaşık 30 kat artmaktadır. Son yıllarda yayınlanan bazı çalışmalarda, böyle kişilerde yılda bir kez düşük doz tomografi ile akciğerlerin değerlendirilmesi önerilmektedir" diyerek erken teşhisin önemini vurguladı.



"VATS YÖNTEMİ İLE AKCİĞER AMELİYATLARI ARTIK DAHA KOLAY"

Esin Yüzgeç gibi akciğerlerinde küçük nodüllerin teşhisinin biyopsi ile zor olduğunu ve en iyi teşhisin ameliyatla konulduğunu anlatan Prof.Dr. Kutsal Turhan, "Akciğer nodüllerinde en doğru teşhis patolojik incelemeyle konmaktadır. Özellikle küçük nodüllerde ameliyatsız teşhis yöntemleri genellikle etkisiz kalmakta ve bu kişilerde ameliyat hem teşhis hem de tedavi için en uygun yöntem olarak öne çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda sıkça uygulanmaya başlanan kapalı akciğer ameliyatı yöntemiyle (VATS), hastalar hem daha az ağrı çekmekte, hem hastaneden daha çabuk taburcu olmakta, hem de günlük yaşantılarına daha kısa sürede dönmektedir. Kapalı yöntemle önce akciğerde saptanan şüpheli kitle çıkarılıp ameliyat sırasında patolojik incelemeye gönderilmekte, sonucun iyi huylu çıkması durumunda ameliyat sonlandırılmakta ve hasta 1-2 gün içinde taburcu edilmektedir. Böylece hastalar ve yakınları aylar hatta yıllar sürebilecek stresli bir takip döneminden birkaç gün içinde kurtulmuş olmaktadır. Sonucun kötü (akciğer kanseri) çıkması durumunda ise yine cerrahın tercihine ve deneyimine göre ameliyata kapalı yöntemle devam edilerek veya açık yönteme geçilerek tümörün bulunduğu akciğer lobu ve bölgesel lenf bezleri çıkarılabilmektedir. Bu sayede de akciğer kanseri erken evrede teşhis ve tedavi edilmiş olmakta ve hastanın hastalıktan kurtulma olasılığı da çok yüksek oranlara çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

(Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten/İHA)