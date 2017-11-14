14.11.2017 11:59 IKBY'den geri adım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Federal Mahkemesi'nin referandumla ilgili kararını, 'Karara saygı duyuyoruz. Bunun, sorunların çözümü için kapsamlı, ulusal bir diyaloğu başlatması gerekiyor' diye yorumladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Federal Mahkemesi'nin referandumla ilgili kararını, "Karara saygı duyuyoruz. Bunun, sorunların çözümü için kapsamlı, ulusal bir diyaloğu başlatması gerekiyor" diye yorumladı.

IKBY, Irak Federal Mahkemesi'nin referandumla ilgili açıklamasında, "Anayasada hiçbir bileşenin ayrılma hakkının olmadığı" yönündeki kararına, "Karara saygı duyuyoruz. Bunun, sorunların çözümü için kapsamlı, ulusal bir diyaloğu başlatması gerekiyor. Ülkelerin sorunların Irak anayasasına göre çözülmesi konusunda tavrımız nettir" ifadeleri kullanıldı.



