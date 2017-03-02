İkametgah belgesi e-Devlet'te

e-Devlet Kapısı'na yeni bir hizmet eklendi. Vatandaşların en fazla talep ettiği hizmetler arasında yer alan ikametgah belgesi artık, e-Devlet Kapısı'ndan verilecek. Nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gitmeksizin vatandaşlar, ikametgâh belgelerini elektronik ortamda türkiye.gov.tr adresinden temin etmeye başladı.

e-Devlet Kapısı'na yeni bir hizmet eklendi. Vatandaşların en fazla talep ettiği hizmetler arasında yer alan ikametgah belgesi artık, e-Devlet Kapısı'ndan verilecek. Nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gitmeksizin vatandaşlar, ikametgâh belgelerini elektronik ortamda türkiye.gov.tr adresinden temin etmeye başladı.

24 Şubat 2017 tarih ve 29989 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda, e-Devlet Kapısı'ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip oldu.

İkametgâh belgesinin üzerinde yer alan barkot ve e-Devlet Kapısı'nda yer alan barkot doğrulama özelliği ile e-Devlet Kapısı'ndan alınan ikametgâh belgesi, e-Devlet Kapısı'ndan doğrulanabilecek. Böylelikle belgelerin doğruluğu ve geçerliliği de garanti altına alınmış olacak.

Bürokratik iş ve işlemleri azaltan bu hizmet, 7/24 mesaiden bağımsız ve ev rahatlığında işlem yapabilme kolaylığı sunacak.

