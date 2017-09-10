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İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde 'Arakan raporu' kabul edildi
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İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde 'Arakan raporu' kabul edildi

Kazakistan’ın başkenti Astana'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde Arakan Müslümanlarıyla ilgili nihai rapor kabul edildi.

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Kazakistan'ın başkenti Astana'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde Arakan Müslümanlarıyla ilgili nihai rapor kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk heyetinin girişimiyle ve yoğun çalışmalar neticesinde Arakan Müslümanlarıyla ilgili nihai rapor hazırlandığını belirterek, raporun kabul edildiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkeleri Arakan için birlikte mücadele etmeli

Raporun kabulünün ardından söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye başarıyla ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e ve zirveye katkılarından dolayı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi Başkanı Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'e teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararların kalıcı olması hepimizin gayretine bağlı

Zirvelerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, geleceğe yönelik hedefleri ele almak bakımından önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Burada alınan kararların kalıcı olması ve gelecek kuşaklar için önemli izler bırakması hepimizin gayretlerine bağlıdır. Türkçemizde 'Söz uçar, yazı kalır' şeklinde bir deyim var, bu masa etrafındaki tüm kardeşlerimin bu zirvede alınan kararların uygulanmasının takipçisi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, zirvenin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.
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