15.11.2017 20:26 'İhtiyacımız olan şey kalbi olan bir teknoloji'

Suudi Arabistan'da düzenlenen 'Misk Global Forum'un ikinci oturumu başladı. Foruma konuşmacı olarak katılan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah, 'İhtiyacımız olan şey kalbi olan bir teknoloji' dedi. Suudi Arabistan'da düzenlenen "Misk Global Forum"un ikinci oturumu başladı. Foruma konuşmacı olarak katılan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah, "İhtiyacımız olan şey kalbi olan bir teknoloji" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz'in Misk el-Hayriyye adlı insani yardım kuruluşu tarafından organize edilen Misk Global Forum'un ikinci oturumu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün başladı. Değişime Meydan Okuyanlarla Mücadele başlıklı foruma önde gelen iş adamları, teknoloji, yenilik ve bilim alanında lider isimler ile Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah katıldı.

Yakın tarihte Bangladeş'teki mülteci kamplarına ziyarette bulunan Ürdün Kraliçesi el-Abdullah yaptığı konuşmada, evlerini bırakıp Myanmar'dan kaçmaya zorlanan Arakan Müslümanlarına değindi. El Abdullah, "Şok içindeki insanlarla konuştum. Onların gözlerinde çocuklarının atıldığı çukurları gördüm. Savaş, Arap bölgelerindeki milyonlarca insanın yaşamlarını mahvettiği gibi onların da hayatlarını mahvetti" dedi.

Ürdün Kraliçesi, mülteci çocukların yaşadıkları zor koşullara rağmen sonsuz bir hayal gücüne sahip olduklarını söyledi. El Abdullah, ancak bu pozitif durumunun zamanla azaldığını sözlerine ekledi. Kraliçe el- Abdullah, "Yaşları büyüdükçe çocukların ufukları daralıyor. Ufukları, korku, engeller ve çaresizlik nedeniyle kapanıyor. Sonuç olarak, korkuyla dolu bir zihin içinde hayalleri barındıramaz" dedi.

"İhtiyacımız olan şey kalbi olan bir teknoloji"

Arap nüfusunun üçte birinin çatışmalardan doğrudan etkilendiğini ve milyonlarca insanın kendi ülkelerinden sürgün edildiğini anlatan Kraliçe, 13 milyon Arap çocuğunun okula gidemediğini ve bölgenin şu anda dünyadaki en yüksek işsizlik oranına sahip olduğunu söyledi. "İhtiyacımız olan şey kalbi olan bir teknoloji" diyen el-Abdullah, "Bit ve bayt cinsinden ölçülmeyen teknolojiye ihtiyacımız var. Ancak bu aramızdaki boşlukları kapatmalı" dedi. Grup, din, mezhep ve ideolojiler arasındaki ayrımlara değinen Kraliçe, diyaloğun ve farklılıkları kabul etmenin önemini vurguladı.

Kraliçe el-Abdullah, konuşmasının sonunda Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz'e bu organizasyona öncülük ettiği için teşekkür etti.

Misk Global Forum'un gündeminde, yapay zekanın gelecekteki çalışma alanlarını nasıl etkileyeceği, gençlerin nasıl gelişebileceği, yenilikçi projeler için yeni fikirlerin uygulanması, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek, kadının güçlendirilmesi ve topluma katkıda bulunmasının yeni yolları ile gelişmekte olan endüstriye kapsamlı bakış başlıkları yer alıyor.

(Raed Mah'D Khalil Subaih /İHA)

