01.02.2017 12:47 İhracatta rekor geldi

Ocak ayında ihracat, son 49 ayın rekorunu kırdı. Ocak ayında ihracat, son 49 ayın rekorunu kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2017'nin ilk ayında ihracat, yüzde 15 yükselişle 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu.

Sektör bazında aralık ayında en fazla ihracatı 2 milyar 69 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 1 milyar 253 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 234 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Sektörel bazda en fazla artışı yüzde 146 artışla zeytin ve zeytinyağı sektörü yakalarken, gemi ve yat sektörü yüzde 57, yaş sebze ve meyve sektörü ise yüzde 46 artış kaydetti.



AB'NİN PAYI YÜZDE 50'YE DAYANDI

Ülke gruplarına göre ihracatta Ocak ayında ilk sırada yüzde 49,9 pay ve 5 milyar 254 milyon dolar ile Avrupa Birliği, ikinci sırada yüzde 18,2 pay ve 1 milyar 920 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri yer aldı. Bunları yüzde 8,3 pay ile Afrika ve yüzde 5,7 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izledi. AB'ye ihracat yüzde 12,8 artış kaydederken, Uzakdoğu ülkelerine ihracat yüzde 84 artış ile en fazla artış yaşanan ülke grubu oldu.



RUSYA'YA UÇAK KRİZİNDEN SONRA İLK ARTIŞ

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 4,1 İngiltere'ye 6,4 İtalya'ya 9,9 ve ABD'ye 13,6 arttı.

Ocak ayında en dikkat çekici gelişme Rusya'ya ihracatın yüzde 57, Irak'a ihracatın yüzde 42,4 artması oldu. Rusya'ya 2015'te yaşanan uçak krizinden sonra ilk defa ihracatta artış yaşanırken, 54 milyon dolarlık artışın 27 milyon doları yaş sebze meyve sektöründen geldi. Irak'a da ihracat 186 milyon dolar artış kaydederken, bu artışta 57 milyon dolarla Mücevher sektörü ile 22 milyon dolarla Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü etkili oldu.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkede en fazla artışı Rusya ve Irak yakalarken, Çin'e yapılan ihracatta yaşanan yüzde 37'lik artış dikkat çekti.



İSTANBUL LİDERLİĞİNİ KORURKEN SAKARYA ARTIŞTA DİKKAT ÇEKTİ

Ocak ayında 79 il ihracat gerçekleştirirken 56 ilimizin ihracatı arttı. En çok ihracat yapan iller sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep olurken, 455 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yüzde 268 ihracat artışı yakalayan Sakarya ilk 20 il arasında öne çıktı.



