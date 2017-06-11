İhracatlık kiraz hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da ihracatlık kiraz hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da ihracatlık kiraz hasadı başladı.

Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde toplam 7 bin 200 dekar alanda üretimi yapılan ihracatlık Ziraat 900 ve Napolyon cinsi kirazda hasat dönemi başladı. İlçelerin önemli geçim kaynaklarından olan kiraz üretiminde bu yıl aşırı yağışların çiçeklerdeki tozlaşmayı engellemesinden dolayı rekoltenin geçen yıla oranla kısmen de olsa düştüğü belirtildi.

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, burada ihracatlık kiraz üretildiğini belirterek, "Hasanbeyli ve Bahçe ilçesinde toplamda 2014-2018 Eylem Planı kapsamında 7 bin 200 dekar dikili kiraz alanımız var. Yaklaşık iki yıldır 200 ton ila 500 ton arasında ihracat yapılmakta. 26 ve 30 kalibre arası olan iri ürünler Hollanda ve Almanya, 26'nın altında olan ürünler ise Irak ve Ortadoğu ülkelerine gitmekte" dedi.



"VERİM BU SENE ÇOK DÜŞÜK"

Rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu belirten Şahin, "Verim bu sene çok düşük. Geçen yıla oranla gayet düşük yani. Geçen yıl Hasanbeyli'de bir bahçeden 22 ton ürün alınırken, bu sene aynı bahçeden 5 ton ürün alındı anca. Bunun nedeni ise yağan yağmurlar, iklimin değişken olması. Şiddetli yağmurlar çiçekte tozlaşmayı engelledi, ondan kaynaklı verim düşüklüğü ciddi oranda var. Türkiye genelinde öyle zaten şu anda" diye konuştu.

Kirazcılık tarımında ciddi bir istihdam olduğunu ve kadınların başı çektiğini vurgulayan Şahin, "Aynı zamanda ihraç edilen ürünlerden Hasanbeyli ve Bahçe ilçesine gelen para, iki ilçeye de çok büyük katkıları var. 3 milyon lira ile 5 milyon lira arası bir para girdisi var bu sezon için. İç piyasamızda var tabi ki ama biz iç piyasa ile ilgili çok ciddi bir rakam ya da fizibilite tutmuyoruz. Daha çok ihraçlık ürünlerin parasal hesabını yapıyoruz. Ne kadar ürün gitti, ne kadar para alındı şeklinde. Özellikle üretici kayıt defteri, kontrollü tarım ve sürdürülebilir tarımı destekliyoruz bu konuda. Amacımız da bu" ifadelerini kullandı.

Şahin, Suzuki sineğine karşı da meyve bahçelerinde ciddi çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

(Kasım Karadağ / İHA)