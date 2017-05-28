İHH’dan yetimlere özel Ramazan paketi

Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri bu korumasız çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları. Misyoner kuruluşlar ise sahipsiz kalan milyonlarca yetim çocuğa Müslüman ülkelerde bile ulaşıp onları kendi çıkarları için kullanıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı da mağdur çocukların ve yetimlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Türkiye ve dünya üzerindeki yetim çocukları Ramazan ayında sevindirmek için bilgili, eğlenceli Ramazan Çocuk Paketleri ve bayramlık hediyeleri hazırlıyor.

Paketler Türkiye'de ve Suriye'de dağıtılacak

İHH, bu yıl yurt içinde bulunan 20 bin yetim çocuğa ve ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle yetim kalmış 10 bin Suriyeli yetim çocuğa Ramazan Çocuk Paketi dağıtacak. Paketlerin içerisinde; 2 adet diş fırçası ve macunu, bisküvi, çikolatalı gofret, kek, çikolata, kraker, bayramlık şeker, çocuk dergisi ve boya kalemleri bulunacak. Paketlerin içerisinde ayrıca yetimlerin Ramazan ayının manevi ikliminden istifade edebilmeleri için hazırlanan Esma'ül Hüsna Ansiklopedisi de hazır olacak.

Hayırseverler, Ramazan Çocuk Paketlerini yetimlere sadece 30 TL karşılığında ulaştırabilecek.

Yetimlere bir sürpriz daha

Yetimlere bir sürprizleri daha olduğunu söyleyen İHH İnsani Yardım Vakfı Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, hayırseverlerin destekleri ile 55 binin üzerinde yetime de bayramlık kıyafet hediye edeceklerini söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın 36 ülkesinde bayramı doyasıya yaşasınlar diye yetim çocuklara bayramlıklar hediye etmeyi planlıyoruz. Bayramlıklar, savaş ve yoksulluklarla sarsılan, uzun yıllardır mülteci kamplarında bulunan ya da bu kamplarda doğmuş bulunan yetim çocuklarımıza dağıtılacak. Bu yardımlardan; Suriye, Filistin, Arakan, Keşmir, Yemen, Somali, Moro, Mısır, Patani, Irak, Eritre, Afganistan ve Sri Lanka gibi ülkelerin yetim ve kimsesiz çocukları istifade edecek.

Ramazan ayında toplamda 55 bin 560 çocuğa bayramlık hediye etmeyi düşünüyoruz. Hayırseverlerimiz böylelikle 120 TL ile bir yetimi baştan ayağa giydirebilecek ve bayram sevinçlerine ortak olabilecekler.”

Hayırseverler, yetimlere özel bayramlık kıyafet yardımı için ihh.org.tr üzerinden bağış yapabilir ya da İHH'nın banka hesaplarına “BAYRAMLIK” açıklaması ile yardımda bulunabilir.